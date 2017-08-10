У Нацбанку розповіли, через що прискорилося зростання цін

Фактична інфляція в липні перевищила траєкторію прогнозу Національного банку, що перш за все пояснюється високими темпами зростання цін на сирі продукти харчування й посиленням впливу адміністративних чинників, йдеться в повідомленні регулятора.

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При цьому НБУ зазначає, що фундаментальний інфляційний тиск залишився помірним - базова інфляція як у місячному, так і річному вимірі відповідала очікуванням регулятора.

Національний банк очікує, що частина із зазначених ефектів має тимчасовий характер і може бути знівельована в другій половині 2017 року.

«Однак поточна динаміка загального ІСЦ (індексу споживчих цін - УНІАН) і його складових свідчить про подальше посилення ризиків більш суттєвого відхилення інфляції від центральної точки цільового діапазону 8% +/- 2 п.п. на кінець поточного року, ніж передбачає наш липневий прогноз, незважаючи на те, що фундаментальний інфляційний тиск залишатиметься помірним», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в липні 2017 року порівняно з попереднім місяцем, червнем, сповільнилася до 0,2% з 1,6% у червні до травня. У річному вираженні, порівняно з липнем 2016 року, інфляція прискорилася до 15,9% з 15,6%, зафіксованих у річному вираженні місяцем раніше.