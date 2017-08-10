Українські банки скоротили борг перед НБУ на мільярд

Обсяг заборгованості українських банків перед Національним банком України за виданими кредитами рефінансування на 1 серпня 2017 року склав 64,496 мільярда гривень, що на 1,4% нижче показника на 1 липня 2017 року.

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Як повідомляється на сайті НБУ, з початку року, за січень-липень, обсяг заборгованості банків перед регулятором з рефінансування зменшився на 13,7%.

Також повідомляється, що обсяг викуплених банками депозитних сертифікатів НБУ зріс на 1,2% в липні і знизився на 20,4% з початку року – до 54,234 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, обсяг заборгованості українських банків перед НБУ за кредитами рефінансування на 1 січня 2017 року становив 74,828 мільярда гривень, що на 31,031 мільярда гривень, або на 29,3%, що нижче показника на 1 січня 2016 року.