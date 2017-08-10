Вкладникам банку "Новий" почали виплати

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб сьогодні, 10 серпня, розпочав виплати вкладникам неплатоспроможного банку "Новий".

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Як повідомила прес-служба фонду, виплати проводяться за депозитами, термін дії яких закінчився до 14 липня 2017 року включно, а також поточними та картковими рахунками. Вкладники можуть отримати відшкодування в підрозділах банків - агентів фонду.

Фонд нагадав, що виплати проводяться в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день введення в банк тимчасової адміністрації, але не більше 200 тисяч гривень.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 13 липня 2017 року відніс до категорії неплатоспроможних банк "Новий", ключовим акціонером якого (18,33%) виступає державне підприємство конструкторське бюро "Південне" імені Янгеля.

Банк "Новий" працює на ринку України з 1992 року. За даними НБУ, банк "Новий" на 1 квітня 2017 року за розміром активів (770,59 мільйона гривень) займав 58-е місце з 90 працювали на той момент в Україні банків.