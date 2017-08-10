Нацбанк ще зміцнив офіційну гривню до долара та євро

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 11 серпня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2569,2368 (10 серпня – 2572,4503)

100 EUR – 3014,2286 (10 серпня – 3017,7414)

10 RUR – 4,2871 (10 серпня – 4,2902)

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Як повідомляв УНІАН, 10 серпня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,67/25,69 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 30,13/30,14 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,42/0,43 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,6926 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 532 угоди на суму 313,24 мільйона доларів.