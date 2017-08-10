Підприємці Житомирщини можуть отримати до 93 тисяч гривень на розвиток бізнесу. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

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Як зазначається у повідомленні, підприємці Житомирщини можуть взяти кредит на розвиток свого виробництва сумою до 750 тис. грн і терміном до 3 років, а обласна державна адміністрація виплатить за них до 93 тисяч гривень (розмір облікової ставки НБУ на дату підписання договору).

Документи потрібно подати до 21 серпня 2017 року.

Відшкодування можуть отримати ті представники бізнесу, які займаються обробленням деревини та виготовленням виробів з деревини та корка, виробництвом меблів, харчових продуктів, обробкою декоративного і будівельного каменю.

Претенденти повинні бути зареєстровані на території Житомирської області; не мати заборгованості перед державним і місцевими бюджетами зі сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів; реалізувати бізнес-проекти, спрямовані на створення нових робочих місць; працювати у межах вищезазначених видів діяльності.

Претенденти мають отримувати кредити на:

придбання устаткування, обладнання інших основних засобів виробничого призначення;

модернізацію технологічного процесу виробництва з метою зниження його собівартості;

удосконалення системи управління виробничим процесом;

впровадження технологій енергоефективності у виробничий процес;

розроблення нових видів продукції (товарів);

промоцію бізнесу і пошук нових ринків збуту.

Банки-партнери даної програми – ПАТ КБ «ПриватБанк», АТ «Ощадбанк», ПАТ «Укрексімбанк» та ПАТ АБ «Укргазбанк».

Детальні умови та порядок надання відшкодування можна переглянути на сайті Житомирської ОДА.

Усі документи необхідно подати до департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва Житомирської обласної державної адміністрації до 21.08.2017 року, за адресою: м. Житомир, вул. Мала Бердичівська, 25, каб. 204. Довідки можна отримати за телефонами: (0412) 47-44-92, 47-46-32.