Конфронтація між США та КНДР підняли ціну золота до двомісячного максимуму

Вартість золота продовжує зростання в п'ятницю вранці, досягаючи максимуму з початку червня, ринок продовжує реагувати на загострення геополітичної напруженості між США і КНДР, повідомляє Прайм.

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Станом на 06:57 ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex піднімалася на 1,49 долара, або на 0,12% - до 1291,59 долара за тройську унцію. Раніше в п'ятницю в ході торгів показник досягав максимальної позначки в 1294,60 долара, що є максимумом з 8 червня. Вартість вересневого ф'ючерсу на срібло при цьому опускалася на 0,05%, до 17,056 долара за унцію.

У вівторок президент США Дональд Трамп пригрозив Північної Кореї відповісти "вогнем і люттю" у разі, якщо з її боку буде реальна загроза для США.

Пізніше Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) повідомило, що військові КНДР вивчають можливість завдання ракетного удару по військовим об'єктам США на острові Гуам у західній частині Тихого океану. На острові розташовані американська авіабаза "Андерсен" і військово-морська база "Апра-Харбор".

Трамп пізніше додав, що погрози американській військовій базі на Гуамі не зійдуть з рук північнокорейського лідера Кім Чен Ину.

Зростання геополітичної напруженості підвищує попит на безпечні активи, до яких традиційно відноситься золото.