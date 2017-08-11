У роботі PayPal стався збій: заблоковані грошові перекази з України

Українські користувачі скаржаться на перебої у роботі PayPal — ось уже кілька днів при спробі переказати гроші з українського облікового запису, наприклад, на американський, сервіс повідомляє про проблему й пропонує звернутися у саппорт.

Однак там допомогти українцям теж не можуть — у службі підтримки PayPal відповідають, що знають про проблему, однак ні причин, ні термінів її рішення не повідомляють, передає Ain.ua.

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При цьому зі здійсненням платежів за товари або послуги на американських торгових майданчиках проблем в українських користувачів не виникає — блокуються тільки прямі грошові перекази з українських акаунтів на іноземні.

Наскільки масовий характер має проблема, точно не відомо, однак у PayPal повідомили про сотні аналогічних заявок з України. Фахівці компанії займаються вивченням проблеми, проте точних термінів її усунення не повідомляють. Поки українцям рекомендують відправляти перекази через банк.

Нагадаємо, PayPal працює в Україні лише частково: можна відправляти платежі з України, але не можна приймати з-за кордону. У компанії неодноразово заявляли, що в нашій країні розширення функціоналу поки не розглядають.