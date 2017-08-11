Вимагає грошей: син Януковича позивається у суді проти Нацбанку

Син колишнього президента України Віктора Януковича - Олександр - позивається у Печерському районному суді Києва проти Національного банку, повідомляє Громадське з посиланням на сайт суду.

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Позов у справі про відшкодування збитків було зареєстровано 10 серпня. Суддею визначено Цокол Ларису.

Як повідомляв УНІАН, що 24 лютого Міжнародний інвестиційний банк заблокував 312,5 мільйона гривень, що належать Олександру Януковичу.

ГПУ підозрювала суддів Печерського суду у сприянні виведенню коштів сина Януковича.