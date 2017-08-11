Гонтарева до 26 вересня перебуває у відпустці за власний рахунок - НБУ

Екс-глава Національного банку Валерія Гонтарєва з 8 серпня по 26 вересня перебуватиме у відпустці за свій рахунок і за рахунок відгулів, повідомила прес-служба регулятора.

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"Валерія Гонтарева перебуває у відпустці з 8 серпня по 26 вересня цього року. Цей період включає 15 календарних днів відпустки без збереження заробітної плати (що передбачено ст. 26 ЗУ "Про відпустки"), а також 20 днів відпочинку, накопичених за час перебування на посаді голови НБУ, за роботу у вихідний день під час відряджень", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що екс-голова НБУ з 11 травня по 7 серпня включно перебувала в оплачуваній відпустці, використавши залишки щорічних відпусток, які накопичилися з 2014 року.

В НБУ також уточнили, що Гонтарева не планує повертатися на роботу в Національний банк.

Як повідомляв УНІАН, екс-глава НБУ Валерія Гонтарева, яка подала президенту Петру Порошенку прохання про відставку з 10 травня, пішла у тривалу відпустку. З 11 травня до призначення нового голови НБУ керувати регулятором буде перший заступник голови Яків Смолій.

Глава держави, який згідно Конституції України повинен подати на розгляд Верховної Ради наступника, на своїй прес-конференції 14 травня заявив, що розглядає кілька кандидатур.