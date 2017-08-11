Нацбанк поки не отримував позову сина Януковича – ЗМІ
У Національному банку України прокоментували інформацію про позов сина Януковича.
Національний банк України наразі не отримував позову сина екс-президента України Віктора Януковича Олександра.
Про це Радіо Свобода повідомили у прес-службі НБУ.
Раніше стало відомо, що Олександр Янукович подав до суду позов проти Нацбанку. Як повідомляє сайт Судова влада, суть справи – відшкодування збитків, інших подробиць наразі немає.
Читайте такожГонтарева до 26 вересня перебуває у відпустці за власний рахунок - НБУ
У вересні 2014 року Національний банк України визнав «Всеукраїнський банк розвитку» Олександра Януковича проблемним, а у листопаді 2014 року – неплатоспроможним.
Нині банк перебуває у процесі ліквідації, яка, як повідомляли у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, триватиме 22 грудня 2017 року.