Нацбанк поки не отримував позову сина Януковича – ЗМІ

Національний банк України наразі не отримував позову сина екс-президента України Віктора Януковича Олександра.

Про це Радіо Свобода повідомили у прес-службі НБУ.

Раніше стало відомо, що Олександр Янукович подав до суду позов проти Нацбанку. Як повідомляє сайт Судова влада, суть справи – відшкодування збитків, інших подробиць наразі немає.

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У вересні 2014 року Національний банк України визнав «Всеукраїнський банк розвитку» Олександра Януковича проблемним, а у листопаді 2014 року – неплатоспроможним.

Нині банк перебуває у процесі ліквідації, яка, як повідомляли у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, триватиме 22 грудня 2017 року.