У Нацбанку вирішили визначити правовий статус Bitcoin в Україні

Рада з фінансової стабільності до кінця серпня проведе засідання для вироблення позиції щодо правового статусу Bitcoin в Україні та його регулювання.

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Про це йдеться в коментарі заступника голови Національного банку України Олега Чурія.

За його словами, у засіданні ради візьмуть участь НБУ, Міністерство фінансів, Державна фіскальна служба, Державна служба фінансового моніторингу, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, а також Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Чурій зазначив, що зараз Bitcoin не має певного правового статусу в Україні. Визначення такого статусу в Україні ускладнюється відсутністю консолідованого підходу до класифікації Bitcoin і регулювання угод з ним у світі.

"Так, у низці країн офіційно дозволені операції з Bincoin. Зазвичай вони розглядаються як товар або інвестиційний актив і для цілей оподаткування підпорядковуються відповідному законодавству. У деяких країнах Bitcoin визнають розрахунковою грошовою одиницею", - сказав Чурій.

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За його словами, наприклад, законодавство ЄС сьогодні класифікує Bitcoin як "цифрове представлення вартості, не підтверджене центральним банком або державним органом і не прив'язане до юридично встановлених валютних курсів, яке може використовуватися як засіб обміну для купівлі товарів і послуг, їх передачі та зберігання, і може куплятися в електронному вигляді". При цьому обмін традиційних валют на одиницю Bitcoin звільняється від сплати податку на додану вартість.

"У різних країнах Bitcoin класифікують по-різному - як віртуальну валюту, грошовий сурогат, нематеріальну цінність, віртуальний товар тощо. Зі свого боку, Національний банк України поки офіційно не підтримує жодне з наведених визначень", - додав Чурій.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня поліція та СБУ виявили на території державного підприємства "Лікувально-оздоровчий центр" ІЕЗ ім. Патона "200 одиниць комп'ютерного обладнання для генерації (майнінг) криптовалюти Bitcoin, яке працювало з порушенням законодавства України.

В середині червня Податкова міліція Києва спільно з Національною поліцією викрили міжрегіональну злочинну групу, члени якої незаконно заволодівали великими сумами коштів у ході легалізації грошових коштів з використанням криптовалюти Bitcoin.

Раніше Національний банк повідомляв, що не несе відповідальності за можливі ризики і втрати, пов'язані з використанням віртуальних валют у розрахункових операціях.

Віртуальна валюта Bitcoin є однією з найпопулярніших альтернатив традиційним валютам, яку часто називають криптовалютою або віртуальною валютою. Bitcoin можуть використовувати для оплати товарів або послуг у продавців, готових їх приймати. Валюта не має єдиного емісійного центру. Емісія криптовалюти Bitcoin повністю децентралізована і може бути здійснена випадково будь-яким клієнтом системи за допомогою використання обчислювальних потужностей електронного обладнання для підтримки роботи системи.