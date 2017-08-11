Американці перевірять якість та чесність споживчого кредитування в Україні

Проект агентства USAID «Трансформація фінансового сектору» проведе дослідження роботи українських банків та небанківських фінансових установ для оцінки якості та чесності споживчого кредитування, повідомила прес-служба проекту.

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Згідно з повідомленням, дослідження включає тестування процесу та якості надання послуг зі споживчого кредитування населення за методом «таємного покупця» (mystery shopping), аналіз точності і правдивості реклами споживчих кредитів і рівень задоволення механізмами вирішення спорів.

«Перший етап цього комплексного дослідження завершено, підводимо підсумки. Ми хочемо проаналізувати і зрозуміти існуючу практику споживчого кредитування в українських банках та небанківських установах. Для цього використовувався поширений у світі метод «таємного покупця». Також ми провели опитування населення за рівнем задоволення доступними каналами вирішення спорів. Результати першої хвилі будуть оприлюднені 12 вересня цього року на міжнародній конференції із захисту споживачів фінансових послуг. Друга хвиля дослідження пройде в грудні 2017 року, третя - у червні 2018 року", - йдеться в повідомленні.

USAID зазначили, що під час другої і третьої хвиль дослідження буде оцінюватися дотримання фінансовими установами норм нового Закону «Про споживче кредитування» та його вплив на поведінку фінансових установ та споживачів фінансових послуг.

"Дослідження дозволить з'ясувати прозорість та відповідність законодавству всього процесу споживчого кредитування, проаналізувати точність і правдивість реклами споживчих кредитів та інформації про кредитні умови, оцінити якість взаємодії фінансових установ з споживачами", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, дослідження також дозволить оцінити ефективність існуючих механізмів реагування на скарги споживачів фінансового сектора. Фахівці з'ясують, наскільки споживачі поінформовані фінансовими установами про канали подачі скарг, наскільки чіткою і зрозумілою є процедура подання скарг, і чи вона працює ефективно. Тобто, буде проведена оцінка рівня задоволення споживачів вирішенням спірних питань, що виникають при користуванні фінансовими послугами.

Як повідомляв УНІАН, Закон України "Про споживче кредитування» набрав чинності з 10 червня 2017 року.

Цим законом запроваджуються правові підстави для діяльності кредитних посередників у сфері споживчого кредитування. Закон також наділяє Національний банк повноваженнями встановлювати вимоги до кредитних посередників банків та їх діяльності.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) відкрило в Україні нову чотирирічну програму «Трансформація фінансового сектора» загальним обсягом 23 млн дол.

Керівництво програми працюватиме разом з українською владою за напрямками підвищення довіри споживачів фінансових послуг, трансформації небанківського фінансового сектора, застосування електронних сервісів, реформування пенсійної системи, а також інформаційно-просвітницької роботи з уразливими групами населення.