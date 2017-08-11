Платоспроможні банки в першому півріччі скоротили збиток майже в 5 разів

Платоспроможні банки України за перше півріччя 2017 року одержали 1,85 млрд грн збитку після оподаткування, що майже в 5 разів менше від збитку за підсумками січня-червня 2016 року, повідомляється на сайті Національного банку України.

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Регулятор нагадав, що за підсумками першого кварталу 2017 року прибуток становив 4,1 млрд грн.

Згідно з повідомленням, головною причиною погіршення фінансового результату стало істотне зростання в другому кварталі 2017 року відрахувань банками до резервів - до 12,5 млрд грн, переважну частку яких сформували два банки - «ПриватБанк" і "Промінвестбанк".

Регулятор зазначив, що збитки «Приватбанку» і «Промінвестбанку» призвели до негативного фінансового результату групи державних банків і банків з іноземним капіталом відповідно. Так, за підсумками першого півріччя сукупний збиток державних банків становив майже 1,8 млрд грн, банків з іноземним капіталом - 1,1 млрд грн.

Серед позитивних тенденцій першого півріччя 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року Нацбанк відзначив зростання чистого комісійного доходу (на 34%) і чистого процентного доходу (на 3,5%). Зростання чистого процентного доходу сталося за рахунок швидшого скорочення процентних витрат порівняно з процентними доходами за операціями банків з фізичними особами.

За даними НБУ, з 90 платоспроможних станом на 1 липня 2017 року банків 70 за підсумками першого півріччя були прибутковими і отримали чистий прибуток в розмірі 8,22 млрд грн, 20 банків - збитковими із сукупним чистим збитком у 10,07 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, банківська система України в 2016 році оновила історичний максимум щодо збитків, отримавши негативний результат на рівні 159 млрд грн. З урахуванням неплатоспроможних банків збиток банківської системи становив 160,143 млрд грн.

Попередній рекордний збиток банківської системи України було зафіксовано в 2015 році, коли негативний фінансовий результат діючих банків становив 66,6 млрд грн.