Гривня йде на вихідні зі зміцненням курсу

У п'ятницю, 11 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 25,66/25,68 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро перебувають на рівні 30,13/30,14 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,42/0,43 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16.00 встановився на рівні 25,6957 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 548 угод на суму 344,02 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,68/25,71 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 30,18/30,21 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4281/0,4286 грн/рубль.