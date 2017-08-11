Нацбанк опустив офіційну гривню до євро
20:21, 11 серпня 2017Фінанси
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Офіційний курс НБУ на 14 серпня: 100 USD – 2569.5711 грн; 100 EUR – 3023.1004 грн; 10 RUR – 4.2693 грн.
Ілюстрація REUTERS
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 14 серпня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
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100 USD США – 2569.5711 (11 серпня – 2569.2368)
100 EUR – 3023.1004 (11 серпня – 3014.2286)
10 RUR – 4.2693 (11 серпня – 4.2871)
Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 11 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,66/25,68 грн/дол.
Котирування гривні до євро знаходяться на рівні 30,13/30,14 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,42/0,43 грн/рубль.
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