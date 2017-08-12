Генпрокуратура виявила в оборонному бюджеті "діру" в 6,1 мільярда

Генеральна прокуратура України виявила, що на кінець 2016 дебіторська заборгованість підприємств-постачальників перед Міноборони збільшилася втричі - на 2,4 мільярда грн.

Таким чином, вона досягла рекордної суми - понад 6,1 мільярда грн, пише DT.UA .

Відповідні дані наводяться в листі генпрокурора Юрія Луценка прем'єр-міністру Володимиру Гройсману, спрямованому ним у середині липня до Кабінету міністрів.

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Наголошується, що сума заборгованості становить 11% річного фінансування. При цьому, прострочена заборгованість досягла 755 млн гривень.

У підприємств концерну Укроборонпром така заборгованість перед Міноборони становила 1,6 млрд гривень, а прострочена заборгованість — 335 млн гривень.

Нагадаємо, за результатами перевірок служби внутрішньої безпеки Укроборонпрому було відсторонено 25 керівників державних підприємств.