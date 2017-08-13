Bitcoin встановив новий рекорд - його вартість перевищила $4000

У неділю, 13 серпня, класичний варіант криптовалюти біткоін встановив новий рекорд вартості - вона перевищила $4000. Станом на 14:45 один біткоін коштує $4083. Про це повідомляє Coindesk.

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За добу біткоін подорожчав більш ніж на 10%. Як пише AIN.ua, 12 серпня вартість всього на кілька годин перевищила $4000, але потім впала до $3800.

У неділю біткоін встановив для себе нову верхню планку – понад $4100. Загальна капіталізація криптовалюти становить $67,1 млрд.

Трохи відіграв і Bitcoin Cash. За останній тиждень він зріс з мінімального значення і тепер ціна варіюється на позначці в $300. Ефір також показав зростання ціни – вона становить $299, а загальна капіталізація — $28,1 млрд.