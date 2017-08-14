Банки України з початку року отримали понад 5 мільярдів збитків

Сумарний збиток всіх банків України, з урахуванням неплатоспроможних, у першому півріччі 2017 року станвив 5,108 млрд грн, що в 1,8 раза нижче від сумарного збитку за аналогічний період 2016 року на рівні 9,353 млрд грн.

Як повідомляється на сайті Національного банку України, в тому числі платоспроможні банки за підсумками півріччя отримали 1,778 млрд грн збитку, неплатоспроможні - 3,331 млрд грн збитку.

Читайте такожПлатоспроможні банки в першому півріччі скоротили збиток майже в 5 разів

Серед платоспроможних банків 18 з 88 завершили півріччя зі збитками, в тому числі найбільший збиток отримали «Промінвестбанк» (4,720 млрд грн), «ПриватБанк» (2,908 млрд грн) і «ВТБ Банк» (1,160 млрд грн).

Найбільший прибуток отримали платоспроможні банки «Райффайзен Банк Аваль» (2,738 млрд грн), «Укрексімбанк» (736 млн грн) і «Сітібанк» (598 млн грн).

Читайте такожУкраїнські банки скоротили борг перед НБУ на мільярд

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році банківська система України відновила історичний максимум щодо збитків, отримавши негативний результат на рівні 159 млрд грн. З урахуванням неплатоспроможних банків річний збиток банківської системи становить 160,143 млрд грн.