Активи працюючих банків України скоротилися на 18 мільярдів

Активи працюючих банків України, без обліку неплатоспроможних фінансових установ, за січень-червень 2017 року скоротилися на 18,375 мільярда гривень, або на 1,5%, – до 1,238 трильйона гривень за станом на 1 липня.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, у тому числі в червні активи скоротилися на 11,655 мільярда гривень, або на 0,9%.

Зобов'язання банків у січні-червні 2017 року скоротилися на 3,1%, у тому числі в червні – на 0,1%, - до 1,097 трильйона гривень.

Капітал банків у першому півріччі зріс на 13,5%, але при цьому за червень скоротився на 7%, - до 140,5 мільярда гривень.

Також повідомляється, що станом на 1 липня 2017 року кількість працюючих в Україні банків, які мають ліцензію на здійснення банківської діяльності, склало 90, в тому числі 38 банків з іноземним капіталом

Довідка УНІАН. Станом на початок 2016 року активи працюючих в Україні банків становили 1,254 трильйона гривень, а кількість працюючих банків – 117.