НБУ запасається валютою: купив у банків понад $46 мільйонів
14:32, 14 серпня 2017Фінанси
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Середньозважений курс аукціону становить 25,6390 гривні за долар.
Ілюстрація REUTERS
Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 14 серпня, купив у банків 46,2 мільйона доларів.
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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становить 25,6390 гривні/долар, а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 54,4 мільйона доларів.
За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку сьогодні до середини торгів встановилися на рівні 25,62/25,64 гривні/долар.
За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку до 14:00 склав 25,6289 гривні/долар, учасники ринку уклали 382 угоди на 228,56 мільйона доларів.
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