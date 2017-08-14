НБУ запасається валютою: купив у банків понад $46 мільйонів

Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 14 серпня, купив у банків 46,2 мільйона доларів.

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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становить 25,6390 гривні/долар, а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 54,4 мільйона доларів.

За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку сьогодні до середини торгів встановилися на рівні 25,62/25,64 гривні/долар.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку до 14:00 склав 25,6289 гривні/долар, учасники ринку уклали 382 угоди на 228,56 мільйона доларів.