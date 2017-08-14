Економіка України у другому кварталі зросла на 2,4%

Валовий внутрішній продукт України у другому кварталі 2017 року в річному вираженні порівняно з другим кварталом 2016 року – зріс на 2,4%.

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Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України з посиланням на оперативні оцінки.

Згідно з наведеними даними, порівняно з першим кварталом 2017 року ВВП у другому кварталі з урахуванням сезонного фактора виріс на 0,6%.

Як повідомляв УНІАН, ВВП України в першому кварталі 2017 року в річному вираженні виріс на 2,5% порівняно з попереднім кварталом знизився на 0,3%.

Загалом за 2016 рік ВВП України зріс на 2,3%, при цьому зростання було зафіксоване вперше за останні 4 роки.

За прогнозами Національного банку України, зростання ВВП України в 2017 році очікується на рівні 1,6%.

Світовий банк і Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України в 2017 році на 2%.