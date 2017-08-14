Торговий баланс України за півроку вийшов в мінус майже на $100 мільйонів

Зовнішньоторговельний баланс України за підсумками січня-червня 2017 року зведено з дефіцитом у 98,6 мільйона доларів проти 950,8 мільйона доларів профіциту за аналогічний період попереднього року.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, імпорт товарів і послуг до України в першому півріччі становить 25,061 мільярда доларів, експорт – 24,962 мільярда доларів.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення АТО.

Як повідомляв УНІАН, профіцит зовнішньоторговельного балансу України за підсумками січня-березня становить 106,2 мільйона доларів проти дефіциту в 142,5 мільйона доларів за аналогічний період минулого року.

У 2016 році зовнішньоторговельний баланс України було зведено з профіцитом на рівні 337,3 мільйона доларів, що в 11 разів нижче профіциту за 2015 рік на рівні 3,828 мільярда доларів.