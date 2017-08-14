Нацбанк зміцнив офіційну гривню до долара

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 15 серпня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2563,0682 (14 серпня – 2569,5711)

100 EUR – 3023,6516 (14 серпня – 3023,1004)

10 RUR – 4,2861 (14 серпня – 4,2693)

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Як повідомляв УНІАН, 14 серпня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,62/25,64 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 30,22/30,24 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,42/0,43 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,6307 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 480 угод на суму 348,66 мільйона доларів.