Тимчасову адміністрацію у банку "Новий" продовжили ще на місяць

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив термін тимчасової адміністрації в неплатежеспособном банку "Новий" на 1 місяць - по 13 вересня включно.

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За інформацією Фонду, на цей же період продовжуються повноваження тимчасового адміністратора банку Тетяни Старцевої.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк 13 липня визнав неплатоспроможним банк "Новий", ключовим акціонером якого (18,33%) виступає державне підприємство конструкторське бюро "Південне" імені Янгеля.

Банк "Новий" працював на ринку України з 1992 року і за даними НБУ на 1 квітня посідав за обсягом активів 58-е місце серед 90 працюючих банків.