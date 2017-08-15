Українці у липні продали валюти на $327 мільйонів більше, ніж купили

Чистий продаж (перевищення продажу над купівлею) готівкової іноземної валюти населенням України через банківську систему в липні становить 327,3 мільйона доларів.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, в липні банки продали готівкової валюти населенню на 502,8 мільйона доларів, купили – на 830,1 мільйона доларів.

Також повідомляється, що з початку року, в січні-липні українці продали банкам на 1,802 мільярда доларів більше готівкової валюти, ніж купили.

Як повідомляв УНІАН, чистий продаж готівкової іноземної валюти населенням через банки в 2016 році становила 2,48 мільярда доларів, що в 1,6 рази вище показника за 2015 рік.