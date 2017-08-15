НБУ в липні поповнив резерви на міжбанку на $30 мільйонів

Національний банк України в липні поповнив міжнародні резерви допомогою покупки валюти на міжбанківському валютному ринку на 29,8 мільйона доларів США.

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Як повідомляється на сайті НБУ, у тому числі за місяць регулятор купив 64,7 мільйона доларів США, продав – 34,9 мільйона доларів.

Також повідомляється, що з початку року Нацбанк поповнив резерви на міжбанку на 1,385 мільярда доларів США.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України на 1 серпня 2017 року становили 17,795 мільярда доларів США в еквіваленті, що на 0,97% нижче показника на 1 липня.

За оновленими прогнозами НБУ, рівень міжнародних резервів становитиме 20 мільярдів доларів на кінець 2017 року та 27,1 мільярда доларів на кінець 2018 року.