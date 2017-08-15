Рева розповів, на скільки в Україні збільшать пенсії з 1 жовтня

Більше мільйона українців, які вже вийшли на пенсію, з 1 жовтня отримають постійну надбавку до пенсії понад 1000 гривень, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України з посиланням на міністра соцполітики Андрія Реву.

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"Після ухвалення законопроекту про пенсійну реформу буде проведено перерахунок пенсій для всіх пенсіонерів. Для кожного індивідуально, по єдиному підходу, буде розрахований новий, більший розмір пенсійного забезпечення. В першу чергу розмір виплат зросте для тих, хто давно вийшов на пенсію і чиї пенсії протягом багатьох років не осучаснювалися. Це старше покоління, яке важко працювало і несправедливо виявилося за межею бідності неприйнятно мізерна пенсійне забезпечення", - процитувала прес-служба Реву.

За словами міністра, підвищення розміру пенсій відбудеться вже з 1 жовтня і буде розраховуватися індивідуально для кожного пенсіонера. Більше мільйона пенсіонерів отримають постійну надбавку до пенсії понад 1000 гривень, збільшення пенсій на суму від 500 до 1000 гривень торкнеться майже 2 мільйони пенсіонерів, близько 2,5 мільйона пенсіонерів після перерахунку отримають надбавку до 500 гривень, ще 3 мільйони пенсіонерів отримають збільшення пенсійного забезпечення після перенесення підвищення соціальних стандартів з грудня на жовтень 2017 року.

Згідно з повідомленням, пенсійна реформа передбачає неможливість повторення ситуації з відсутністю осучаснення пенсій, адже законопроектом встановлюється чітка норма щодо обов'язкового щорічного перерахунку пенсій за єдиною формулою, яка враховує два основних економічних параметра - підвищення інфляції і зростання середньої зарплати. Таким чином, пенсії будуть рости щорічно як мінімум вище рівня інфляції.

"Розроблений урядом законопроект про пенсійну реформу змінить стійке негативне ставлення українців до реформ як до явища, яке викликане стресових перехідним етапом впровадження. Зате заплановані законопроектом про пенсійну реформу позитивні зміни будуть реалізовуватися вже в самому початку, а не тільки в середній і довгостроковій перспективі", - цитує прес-служба Реву.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада україни 13 липня прийняла в першому читанні законопроект про пенсійну реформу, який не передбачає підвищення пенсійного віку, однак вводить вимоги до страхового стажу.

У рамках реформи уряд планує з 1 жовтня цього року провести підвищення пенсій, яке торкнеться, за попередніми розрахунками, 5,6 мільйона українців, на суму від 200 до 1000 гривень.