Прем'єр вважає недостатнім зростання економіки в другому кварталі на 2,4%

Зростання ВВП України на 2,4% у другому кварталі цього року є недостатнім, сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман на селекторній нараді в Дніпрі.

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"За результатами другого кварталу - 2,4% зростання ВВП. Тобто економіка зростає. Але цього недостатньо. Наше завдання - збільшити цей показник", - сказав прем'єр.

За словами Гройсмана, прискорення економічного зростання необхідно забезпечувати в тому числі за рахунок розвитку промисловості, починаючи з підготовки висококваліфікованих робочих кадрів.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, валовий внутрішній продукт України у другому кварталі 2017 року в річному вираженні порівняно з другим кварталом 2016 року – зріс на 2,4%.

За прогнозами НБУ, зростання ВВП України в 2017 році очікується на рівні 1,9%, в 2018 році – на рівні 3,2%, в 2019 році – на рівні 4%.

Міжнародний валютний фонд очікує зростання ВВП України в 2017 році на 2%, в 2018 – на 3,2%, в 2019 – на 3,5%.

Мінекономрозвитку прогнозує зростання ВВП в 2017 році на рівні 1,8%.