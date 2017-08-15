Прем'єр вважає недостатнім зростання економіки в другому кварталі на 2,4%
За словами Гройсмана, прискорення економічного зростання необхідно забезпечувати в тому числі за рахунок розвитку промисловості, починаючи з підготовки висококваліфікованих робочих кадрів.
Зростання ВВП України на 2,4% у другому кварталі цього року є недостатнім, сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман на селекторній нараді в Дніпрі.
Читайте такожУ доповіді ООН назвали умови досягнення Україною сталого зростання економіки
"За результатами другого кварталу - 2,4% зростання ВВП. Тобто економіка зростає. Але цього недостатньо. Наше завдання - збільшити цей показник", - сказав прем'єр.
За словами Гройсмана, прискорення економічного зростання необхідно забезпечувати в тому числі за рахунок розвитку промисловості, починаючи з підготовки висококваліфікованих робочих кадрів.
Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, валовий внутрішній продукт України у другому кварталі 2017 року в річному вираженні порівняно з другим кварталом 2016 року – зріс на 2,4%.
За прогнозами НБУ, зростання ВВП України в 2017 році очікується на рівні 1,9%, в 2018 році – на рівні 3,2%, в 2019 році – на рівні 4%.
Міжнародний валютний фонд очікує зростання ВВП України в 2017 році на 2%, в 2018 – на 3,2%, в 2019 – на 3,5%.
Мінекономрозвитку прогнозує зростання ВВП в 2017 році на рівні 1,8%.