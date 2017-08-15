Кабмін планує врахувати в бюджеті-2018 підвищення зарплат вчителів - Гройсман

Уряд планує передбачити у державному бюджеті на 2018 рік підвищення зарплат для вчителів, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на селекторній нараді в Дніпрі.

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«Я думаю, в бюджеті на 2018 рік ми передбачимо підвищення зарплат для вчителів», - сказав він.

У свою чергу, міністр науки і освіти Лілія Гриневич, яка була присутня на нараді, зазначила, що формування нової української школи вимагає додаткових інвестицій в освіту.

«Ми вдячні уряду за розуміння необхідності інвестицій в освіту. Зараз ми виходимо в активну фазу реформи середньої освіти. В новій українській школі ми будемо багато вимагати від вчителів, і ми повинні зробити їм крок назустріч і показати, що ми підтримуємо їх зусилля і бажання змін», - зазначила Гриневич.

Як повідомляв УНІАН, зарплата вчителів з 1 січня 2017 року зросла на 50%. Молодий вчитель без стажу роботи в Україні отримує 4825 грн, молодий вчитель зі стажем від 3 до 10 років - 4851 грн, вчитель першої категорії - 6374 грн, вчитель вищої категорії - 6836 грн.