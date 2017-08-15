"Промфінбанк" має намір відмовитися від банківської ліцензії

Акціонери "Промислово-фінансового банку" на зборах 15 вересня розглянуть питання про припинення діяльності банку без ліквідації юридичної особи.

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Як повідомила прес-служба банку, після прийняття загальними зборами відповідного рішення, банк письмово сповістить своїх клієнтів через оголошення на сайті та персонально, якщо це передбачено договорами.

При цьому банк зазначив, що на етапі переходу протягом 6 місяців повністю розрахується зі своїми клієнтами - юридичними і фізичними особами - за поточними та строковими зобов'язаннями, і продовжить діяльність як фінансова компанія, основним напрямком якої буде кредитування.

Також повідомляється, що в даний час у банку вже назбиралось достатньо коштів для повного розрахунку з клієнтами.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк зобов'язав банки збільшити статутний капітал до 200 мільйонів гривень – до 11 липня 2017 року, до 300 мільйонів гривень – до 11 липня 2018 року, до 400 мільйонів гривень – до 11 липня 2019 року, до 450 мільйонів гривень – до 11 липня 2020 року, до 500 мільйонів гривень – до 11 липня 2024 року.

Верховна Рада України 23 березня прийняла, а президент Петро Порошенко 26 квітня підписав Закон "Про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків", який зокрема дозволяє банкам відмовитися від банківської ліцензії без ліквідації юридичної особи, щоб продовжити діяльність у небанківському фінансовому секторі, виконавши зобов'язання перед вкладниками.