Борги по зарплатах в Росії в липні зросли майже на 8%

Загальна заборгованість по зарплаті в Росії за станом на 1 серпня зросла на 7,7 відсотка порівняно з попереднім місяцем і досягла 3,46 мільярда рублів ($57,9 мільйона), йдеться в матеріалах Росстату.

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Більша частина заборгованості - 3,4 мільярда рублів ($56,8 мільйона) - виникла через відсутність у російських роботодавців власних коштів. Вона зросла на 7,5 відсотка.

При цьому заборгованість через несвоєчасне одержання коштів з бюджетів усіх рівнів збільшилася на 21,9 відсотка, до 60 мільйонів рублів ($1 мільйон).

У червні глава російського Мінпраці Максим Топілін повідомив, що майже 15 відсотків всієї заборгованості по заробітній платі в Росії припадає на Приморський край.

11 квітня в Міжнародній організації праці заявили, що в 2017 році оклади росіян можуть збільшитися на 2-3 відсотки.