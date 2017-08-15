НАБУ викрило корупційні схеми в агросекторі на понад 2 мільярди гривень

Сума збитків від корупційних схем, викритих детективами Національного бюро розслідувань в агропромисловому комплексі, перевищує 2 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Читайте такожНАБУ запобігло розкраданню 879 мільйонів гривень – Ситник

Зокрема, зазначається, що завдяки розслідуванням детективів Бюро та прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у сфері АПК ПАТ «Державна продовольча зернова корпорація» відшкодовано близько 70 млн грн.

«Корупція в галузі АПК – це переважно махінації із землею та розтрата коштів і майна державних підприємств. Наразі НАБУ розслідує незаконні оборудки щодо майже 8 тис. га земель сільськогосподарського призначення, власником яких є держава», - йдеться у повідомленні

Схема, до якої вдаються корупціонери, полягає у розтраті коштів та майна підприємств за участю компаній-посередників, яким продукція збувається за зниженими цінами, а вони, в свою чергу, перепродають її за ринковими. Внаслідок цього прибутки осідають на рахунках посередників, які іноді є підконтрольними керівникам держпідприємств.

«Так, наприклад, були завдані збитки ПАТ «Державна продовольча зернова корпорація». За даними фактами детективи Національного бюро розслідували щонайменше п’ять кримінальних проваджень. Дві справи вже передано до суду», - наголосили в НАБУ.

«Прикладом масштабної корупції можуть бути незаконні дії президії Національної академії аграрних наук. У 2008–2016 роках вона ініціювала ухвалення низки рішень, відповідно до яких 200 га державних земель перейшли у приватну власність. Таким чином, за версією слідства, президія НААН формально «задовольняла конституційні права громадян», а насправді вчинила злочин, яким завдала державі близько 1 млрд грн збитків», - додали в НАБУ.