Нацбанк продовжує зміцнювати гривню до долара і євро

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 16 серпня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2559.8280 (15 серпня – 2563.0682)

100 EUR – 3006.2620 (15 серпня – 3023.6516)

10 RUR – 4.2716 (15 серпня – 4.2861)

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в липні поповнив міжнародні резерви допомогою купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку на 29,8 мільйона доларів США. За оновленими прогнозами НБУ, рівень міжнародних резервів складе 20 мільярдів доларів на кінець 2017 року і 27,1 мільярда доларів на кінець 2018 року.