Експорт товарів з України з початку року зріс на 24%

За підсумком І півріччя 2017 року обсяг експорту товарів з України у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшився на 24,2% (або на $4,03 млрд) і склав $20,7 млрд.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

У структурі експорту товарів найбільшу частку традиційно склали продукція АПК та харчової промисловості (42,0% від загального експорту товарів); продукція металургійного комплексу (23,0%); продукція машинобудування (11,4%); мінеральні продукти (9,6%).

Збільшення обсягів експортних поставок у І півріччі 2017 року відбулось майже за всіма галузями, крім деревини та паперової маси:

– продукції АПК та харчової промисловості (ріст на 28,1%, або на $1,9 млрд);

– продукції металургійного комплексу (ріст на 23,4%, або на $900,0 млн);

– мінеральних продуктів (ріст на 61,4%, або на $751,7 млн);

– продукції машинобудування (ріст на 14,2%, або на $291,8 млн);

– різних промислових товарів (ріст на 23,1% або на $114,8 млн);

– продукції хімічної промисловості (ріст на 6,9%, або на $64,2 млн);

– продукції легкої промисловості (ріст на 9,7%, або на $45,1 млн).

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«Серед регіонів України найбільший позитивний внесок у динаміку експорту товарів за І півріччя 2017 року спостерігався у місті Києві (+4,9 відсоткових пунктів); Дніпропетровській (+4,4 в.п.); Донецькій (+3,4 в.п.); Запорізькій (+2,1 в.п.); Полтавській (+1,4 в.п.); Київській (+1,2 в.п.); Вінницькій (+1,2 в.п.) областях. Сумарний внесок семи вищенаведених регіонів склав +18,6 відсоткових пунктів, що складає 76,9% загального приросту експорту», – зазначили в Мінекономіки.

До ТОП-5 найбільших торговельних партнерів України в експорті товарів увійшли: країни Європейського Союзу (39,8%); Російська Федерація (9,4%); Туреччина (6,1%); Індія (5,5%); Єгипет (5,3%).

Експорт товарів до країн Європейського Союзу збільшився на 26,1% (або на 1,7 млрд дол.) та склав 8,2 млрд дол. ЄС залишається основним торговельним партнером України в експорті товарів, частка якого в загальному експорті у І півріччі 2017 року збільшилась з 39,2% до 39,8% у порівнянні з аналогічний періодом 2016.

У структурі експорту товарів до країн ЄС (28) найбільшу частку становила:

– продукція АПК та харчової промисловості (32,8%);

– продукція металургійного комплексу (21,0%);

– продукції машинобудування (15,2%);

– мінеральні продукти (13,4%).