Вкладникам неплатоспроможних банків з 2012 року виплатили майже 88 мільярдів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в рамках виплати гарантованого відшкодування виплатив вкладникам неплатоспроможних банків, починаючи з лютого 2012 року, 87,5 мільярда гривень, повідомляється на сайті Фонду.

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У повідомленні наголошується, що надходження у Фонд від регулярного збору за перші сім місяців 2017 року становлять 2,491 мільярда гривень.

Станом на 1 серпня 2017 Фонд подав 4453 заяви в правоохоронні органи про виявлені під час роботи в неплатоспроможних банках та банках, що ліквідуються, фактів порушення законодавства на загальну суму понад 429,83 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 1 серпня 2017 року склав 14,789 мільярда гривень, що на 1,6 мільярда гривень, або на 12,1% більше показника на 1 липня.