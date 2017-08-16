Держкомпанії за підсумками 2016 року перерахували до бюджету 15,5 мільярда

Державні підприємства за підсумками 2016 року перерахували до державного бюджету 15,5 мільярда гривень, з яких 15,2 мільярда гривень склали дивіденди, а ще 223,5 мільйона гривень - перерахування чистого прибутку.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Згідно з повідомленням, 87% всієї суми дивідендів до держбюджету перерахувала "Нафтогаз України" - 13,3 мільярда гривень.

Крім того, в топ держкомпаній, перерахувати найбільше коштів до держбюджету за підсумками року, увійшли "Укргідроенерго" (662,9 мільйона гривень), "Турбоатом" (400,7 мільйона гривень), "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (321,8 мільйона гривень), "ДТЕК Дніпроенерго" (285,6 мільйона гривень), "Центренерго" (151,4 мільйона гривень), "ДТЕК Дніпрообленерго" (58,9 мільйона гривень), Аграрний фонд (24,4 мільйона гривень), Fishing Company S. A. (15,1 мільйона гривень), а також "Українське Дунайське пароплавство" (15 мільйонів гривень).

Разом з тим, за несвоєчасну оплату дивідендів держпідприємства були оштрафовані на суму 77,9 тисячі гривень, з яких вже сплачено 41,9 тисячі гривень.

Як повідомляв УНІАН, ТОП-100 державних компаній України за підсумками 2015 року сплатили до державного бюджету 2,5 мільярда гривень у вигляді дивідендів та 6 мільярдів гривень як частину чистого прибутку.

За даними Мінекономрозвитку, чистий прибуток українських державних компаній у січні-вересні 2016 року становить 38,3 мільярда гривень, а сукупна вартість держактивів - 1,5 трильйона гривень.