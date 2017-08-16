Китай знову став найбільшим утримувачем держборгу США

17:19, 16 серпня 2017
Фінанси
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На другому місці в списку власників держборгу США опинилася Японія ($1,09 трильйона), а на третьому - Ірландія (302,5 мільярда).

Ілюстрація REUTERS

Китай повернув собі статус найбільшого утримувача держборгу США, обійшовши за цим показником Японію вперше з жовтня минулого року, повідомляє Сегодня.uа з посиланням на результати дослідження американського Мінфіну.

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У червні Китай придбав US Treasuries на 44,3 мільярда доларів, у той час як Японія продала ці активи на суму 22,5 мільярда доларів. У результаті обсяг китайського портфеля американських боргових зобов'язань підвищився до 1,15 трильйона доларів, японського — знизився до 1,09 трильйона доларів.

На третьому місці знаходиться Ірландія з показником 302,5 мільярда доларів (+6,7 мільярда доларів за місяць), далі слідує Бразилія (269,7 мільярда доларів, без змін), Кайманові Острови (254 мільярдів доларів, зниження на 12,1 мільярда доларів) та Швейцарія (244,5 мільярда доларів, зростання на 5 мільярдів доларів).

У ТОП-10 власників US Treasuries також входять Великобританія, Люксембург, Гонконг і Тайвань.

Також в Держдепартаменті США заявляли, що ліміт державного боргу країни не буде підвищуватися до осені 2017 року. Зараз держборг США становить приблизно 19 трильйона доларів.

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Теги: #держборг США