Платники податків збільшили перерахування до бюджету на 28%

Платники податків у січні-липні порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшили перерахування до загального фонду державного бюджету на 28%, до 412 мільярдів гривень, повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

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"За підсумками січня-липня 2017 ми отримали збільшення надходжень майже на 90 мільярдів гривень у порівнянні з минулим роком. При цьому протягом всього 2017 ДФС щомісяця забезпечує перевиконання планових показників по надходженнях до бюджету. Таких результатів вдалося досягти завдяки посиленню заходів щодо детінізації економіки, посиленій боротьбі з контрабандою та порушенням митних правил", - цитуються в повідомленні слова голови Фіскальної служби Мирослава Продана.

Він також повідомив, що, зокрема, в липні до загального фонду держбюджету надійшло майже 55 мільярдів гривень, порівняно з липнем 2016 року надходження збільшилися на 23%.

ДФС відзначило, що 95% з загальної суми збору січня-липня сплачено платниками податків добровільно. Контрольно-перевірочна робота та заходи примусового стягнення складають лише 5%.

"Такі результати свідчать про зростання податкової культури наших платників податків і розуміння бізнесом необхідності своєчасно та в повному обсязі сплачувати податки і збори", - вважає Продан.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України в січні-липні поточного року отримав 447,635 мільярда гривень доходів, що на 10,3% більше бюджетного розпису на цей період.

Надходження до держбюджету за цей період на 48,6% вище показника за аналогічний період минулого року.