Нацбанк продовжує зміцнювати офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 17 серпня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2557,2720 (16 серпня – 2559,8280)

100 EUR – 2994,5655 (16 серпня – 3006,2620)

10 RUR – 4,2870 (16 серпня – 4,2716)

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Як повідомляв УНІАН, 16 серпня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,56/25,58 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,89/29,91 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,42/0,43 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,5727 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 638 угод на суму 494,28 мільйона доларів.