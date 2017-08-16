Яценюк і дружина Авакова стали співвласниками телеканалу "Еспресо" - ЗМІ

Колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк і дружина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Інна Авакова увійшли до структури власності телеканалу «Еспресо» і стали його кінцевими бенефіціарами разом із дружиною народного депутата Миколи Княжицького Ларисою Княжицькою. Про це повідомляє «Детектор Медіа» посилаючись на Єдиний державний реєстр.

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«Арсеній Яценюк та Інна Авакова стали співвласниками ТОВ «Астра фінанс», якому належить 100% ТОВ «Голдберрі» – юридичної особи телеканалу «Еспресо».Частки партнерів у ТОВ «Астра фінанс» розподілені таким чином: Інна Авакова – 40% (56 800 грн), Арсеній Яценюк – 30% (42 600 грн), Лариса Княжицька – 30% (42 600 грн). Усі вони, відповідно, є кінцевими бенефіціарами телеканалу «Еспресо», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що «Яценюк та Авакова стали власниками 70% ТОВ «Астра фінанс», які раніше належали ТОВ «Новини ТВ» (решта 30% у ТОВ «Астра фінанс» належала Княжицькій)».

«Власниками ТОВ «Новини ТВ», у свою чергу, були Лариса Княжицька (99%) і народний депутат Вадим Денисенко (1%). Тобто станом на 31 грудня 2016 року, кінцевими бенефіціарними власниками каналу «Еспресо» були Лариса Княжицька (через ТОВ «Астра фінанс» і ТОВ «Новини ТВ» опосередковано володіла 99,3% каналу) і Вадим Денисенко (через ТОВ «Новини ТВ» опосередковано володів 0,7% каналу)», - констатує видання.