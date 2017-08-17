Гройсман запевняє, що з виплатою субсидій не буде жодних проблем

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запевняє, що з виплатою субсидій населенню не буде жодних проблем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам під час робочої поїздки до Херсонської області.

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«Загальний рівень оплати по субсидіях становить майже 98,5%. До останніх змін до бюджету ми передбачили додатково 14 млрд 100 млн грн на субсидії. Кошти є, зараз проводяться розрахунки для того, щоб кожне місто і в кожну область надати необхідну суму грошей і фінансувати. Тут немає жодних проблем, рішення парламентом прийняті, і ми зараз працюємо над верифікацією сум і їх оплатою», - наголосив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, жителям України в січні-червні 2017 року були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 2,74 мільярда гривень, що на 9,5% перевищує аналогічний показник 2016 року.

Перепризначення субсидій для українців на опалювальний період 2017 року буде здійснюється в автоматичному режимі без необхідності повторного звернення громадян. На 27 липня 2017 року перепризначена 80% субсидій.

За словами директора Департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики України Віталія Музиченко основним критерієм, за яким житлова субсидія не призначається, є одноразова покупка на суму, яка перевищує 50 тисяч гривень. Однак і тут є винятки, зокрема, оплата дорогого лікування будь-якого з членів сім'ї та оплата освіти дітей.