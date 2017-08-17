НБУ врегулював використання електронного підпису для банків
За оцінками Нацбанку, це сприятиме зменшенню собівартості банківських продуктів та підвищенню якості, зручності та швидкості обслуговування банками своїх клієнтів.
Національний банк України врегулював використання електронного підпису в банківській системі, повідомляється на сайті регулятора.
Згідно з повідомленням, з метою визначення єдиних підходів до застосування електронного підпису в українській банківській системі, правління НБУ затвердило Положення про застосування електронного підпису в банківській системі України.
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"Його впровадження створює нормативно-правову базу для застосування безпаперових технологій при наданні банківських послуг і продовжує процес реалізації проекту Paperless, суть якого полягає в максимально можливу відмову від паперових документів при обслуговуванні клієнтів банків", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, положенням визначаються види електронного підпису, що застосовуються в банківській системі України, встановлюються вимоги щодо застосування кожного з видів електронного підпису, встановлюються вимоги до створення і зберігання електронних документів в банківській системі.
За оцінками НБУ, реалізація норм цього документа сприятиме зменшенню собівартості банківських продуктів та підвищенню якості, зручності і швидкості обслуговування банками своїх клієнтів.
Як повідомляв УНІАН, 20 вересня 2016 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект, що передбачає ідентифікацію громадян за електронного цифрового підпису Bank ID і Mobile ID.
За словами заступника міністра юстиції з питань євроінтеграції Сергія Пєтухова, даний законопроект буде сприяти створенню умов для розвитку та функціонування галузі електронних довірених послуг в Україні, підвищення довіри до електронних довіреною послуг з боку громадян, захист прав і законних інтересів користувачів цих послуг, а також захисту їх персональних даних.
Впровадження безконтактних електронних послуг, перехід на електронну ідентифікацію та електронний підпис громадянина є необхідною умовою для впровадження системи електронного уряду в Україні. У 2014 році Кабмін заявив про намір запустити електронний уряд в Україні до 2017 року. Уряд планував прийняти закон про єдину систему електронної взаємодії і повністю відмовитися від паперового документообігу.