НБУ врегулював використання електронного підпису для банків

Національний банк України врегулював використання електронного підпису в банківській системі, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, з метою визначення єдиних підходів до застосування електронного підпису в українській банківській системі, правління НБУ затвердило Положення про застосування електронного підпису в банківській системі України.

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"Його впровадження створює нормативно-правову базу для застосування безпаперових технологій при наданні банківських послуг і продовжує процес реалізації проекту Paperless, суть якого полягає в максимально можливу відмову від паперових документів при обслуговуванні клієнтів банків", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, положенням визначаються види електронного підпису, що застосовуються в банківській системі України, встановлюються вимоги щодо застосування кожного з видів електронного підпису, встановлюються вимоги до створення і зберігання електронних документів в банківській системі.

За оцінками НБУ, реалізація норм цього документа сприятиме зменшенню собівартості банківських продуктів та підвищенню якості, зручності і швидкості обслуговування банками своїх клієнтів.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня 2016 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект, що передбачає ідентифікацію громадян за електронного цифрового підпису Bank ID і Mobile ID.

За словами заступника міністра юстиції з питань євроінтеграції Сергія Пєтухова, даний законопроект буде сприяти створенню умов для розвитку та функціонування галузі електронних довірених послуг в Україні, підвищення довіри до електронних довіреною послуг з боку громадян, захист прав і законних інтересів користувачів цих послуг, а також захисту їх персональних даних.

Впровадження безконтактних електронних послуг, перехід на електронну ідентифікацію та електронний підпис громадянина є необхідною умовою для впровадження системи електронного уряду в Україні. У 2014 році Кабмін заявив про намір запустити електронний уряд в Україні до 2017 року. Уряд планував прийняти закон про єдину систему електронної взаємодії і повністю відмовитися від паперового документообігу.