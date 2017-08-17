Більше третини всіх платежів в Україні здійснюються за допомогою банківських карт

Розвиток інтернет-торгівлі зробило Україну європейським лідером за темпами зростання безготівкових розрахунків. Сьогодні в Україні майже 40% платежів здійснюється за допомогою банківських карт, пише "Новое время".

Згідно зі статистикою НБУ, за чотири роки частка безготівкових платежів в Україні виросла в три рази, з 12 % у 2012 році до 35 % у минулому. Дані за січень-березень цього року свідчать про подальше активне зростання — вже досягнутий рівень у 38 %. За прогнозом НБУ, через три роки частка безготівкових розрахунків досягне 55 %.

Читайте такожВ НБУ назвали кількість фальшивих грошей в Україні: побільшало підроблених "п'ятисоток" (інфографіка)

Як пише видання, карткові платежі в Україні потягнули вгору два взаємопов'язаних фактори. По-перше, це розвиток доступу до мережі інтернет і запуск мережі 3G, по-друге,— розвиток електронної комерції.

Значний плюс відмови від готівки полягає, серед іншого, в тому, що активізація безготівкових розрахунків знижує рівень корупції. Так, у скандинавських державах, де частка безготівкових платежів досягає 95 %, найменший рівень корупції у світі.

Повний текст статті читайте на сторінках журналу "Новое время".

Зазначимо, що при цьому українці тримають поза банками понад 300 мільярдів гривень. В НБУ зазначили, що це майже 41% всіх доходів державного бюджету країни на 2017 рік.