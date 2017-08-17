Розенко повідомив, коли почне діяти накопичувальна пенсійна система

Накопичувальна пенсійна система почне діяти вже з 1 січня 2019 року, повідомив на своїй сторінці у Facebook віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.

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"Я розумію, що для впровадження накопичувальної системи потрібно зробити багато робити. До січня 2018 ми технічно не встигнемо. Але давайте приймемо чітке політичне рішення про те, що вона починає діяти з 1 січня 2019 року. Нам достатньо півтора року, щоб внести зміни в чинне законодавство (законопроекти вже зареєстровані, їх можна приймати), змоделювати систему і провести тестування", - написав віце-прем'єр-міністр.

Чиновник зазначив, що затягування цього процесу на черговий рік, два або п'ять призведе до того, що ціле покоління пенсіонерів у майбутньому знову буде приречене на бідність, і цього допускати не можна.

"Якщо відкинути емоції і прибрати за дужки думки міжнародних організацій, вважаю, наша нинішня пенсійна система нікого не влаштовує. Ні держава в особі Пенсійного фонду, на який йдуть колосальні витрати з бюджету, ні пенсіонерів, які отримують мізерні пенсії", - написав Розенко.

За його словами, не можна сказати, що тільки Міжнародний фінансовий фонд змушує уряд проводити реформу. Уряд до цього спонукає те, що сьогодні українські пенсіонери залишаються за межею бідності.

"Я насправді хотів би, щоб Верховна Рада прийняла комплексну пенсійну реформу, яка складається з того, що вже уряд вніс, а також того, що стосується запровадження накопичувальної системи. Тому що нам треба забезпечити фундамент для наступних поколінь пенсіонерів. Ми це повинні зробити зараз, а не відкладати на 5-10 або 15 років", - підкреслив віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував відразу після прийняття пенсійної реформи, яка покликана забезпечити осучаснення пенсій та оздоровлення Пенсійного фонду, перейти до підготовки введення накопичувальної пенсійної системи, яка передбачає пряму залежність розміру пенсії від доходів громадян протягом трудового життя.

Діюча на сьогоднішній день солідарна система пенсійного забезпечення передбачає, що з зарплати кожного офіційно працюючої людини йдуть відрахування у Пенсійний фонд, а людині нараховується пенсійний стаж. У свою чергу Пенсійний фонд за ці кошти виплачує пенсії пенсіонерам.

У разі запровадження накопичувальної системи кожен українець, який молодше 35 років, буде самостійно відраховувати частину своєї зарплати на накопичувальний рахунок. Скористатися коштами з цього рахунку можна буде тільки після виходу на пенсію. Така форма буде обов'язковою для всіх людей молодше 35 років, а ті, хто старше, зможуть приєднатися до накопичувальної системи на добровільних засадах.