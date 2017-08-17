НБУ запасається валютою: купив у банків $44 мільйони
14:05, 17 серпня 2017Фінанси
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Середньозважений курс аукціону становить 25,5129 гривні за долар.
Ілюстрація REUTERS
Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 17 серпня, купив у банків 44 мільйони доларів.
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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону склав 25,5129 гривні/долар, а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 46 мільйонів доларів.
За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку сьогодні до середини торгів встановилися на рівні 25,49/25,51 гривні/долар.
За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 склав 25,50070 гривні/долар, учасники ринку уклали 264 угоди на 131,56 мільйона доларів.
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