НБУ запасається валютою: купив у банків $44 мільйони

Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 17 серпня, купив у банків 44 мільйони доларів.

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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону склав 25,5129 гривні/долар, а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 46 мільйонів доларів.

За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку сьогодні до середини торгів встановилися на рівні 25,49/25,51 гривні/долар.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 склав 25,50070 гривні/долар, учасники ринку уклали 264 угоди на 131,56 мільйона доларів.