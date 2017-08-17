В Україні погіршилися споживчі настрої

Індекс споживчих настроїв в Україні в липні знизився на 0,8 пункту в порівнянні з червнем – до 58,5. Такі дані містяться в дослідженні GfK Ukraine.

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При цьому індекс очікуваного розвитку економіки в найближчий рік в липні знизився на 2,9 пункту в порівнянні з червнем і становить 55,6 пункту, а індекс очікуваного розвитку економіки в найближчі 5 років зменшився на 1,5 пункту – до 69,9.

Індекс очікуваних змін особистого матеріального стану знизився на 0,2 пункту – до 47,2, а індекс доцільності великих покупок виріс на 2,9 пункту і склав 59,9.

Індекс інфляційних очікувань зріс на 2,9 п. – до 186.

"Липневе зниження індексу споживчих настроїв українців порівняно з червнем є несуттєвим, тому можемо говорити про стабільність індексу протягом трьох останніх місяців. Істотні зміни відбулися в індексі девальваційних очікувань - ймовірно, збільшення цього індексу є реакцією на зростання курсу євро. Разом з тим посилилися інфляційні очікування", - коментують аналітики GfK Ukraine.

Як повідомляв УНІАН, індекс споживчих настроїв в Україні в червні 2017 року виріс на 1,4 пункту порівняно з травнем – до 59,4.

Базова інфляція в Україні в липні 2017 року в річному вираженні, порівняно з липнем 2016 року, зросла до 7,3% з 6,8% місяцем раніше, в червні до червня.