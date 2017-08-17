Частка активів держбанків в банківській системі перевищила 55% - НБУ

Частка активів державних банків у сукупному обсязі активів банківської системи в першому півріччі зросла на 4.2 п. п. - до 55,6%, повідомляється на сайті Національного банку України.

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Згідно з повідомленням, частка активів банків з іноземним капіталом скоротилася за півріччя на 3,2 в. п. - до 31,7%.

За даними НБУ, частка депозитів фізосіб в держбанках у січні-червні зросла на 2,8 в. п. – до 62,3%, банки з іноземним капіталом скоротилася на 1,6 в. п. – до 24,8%.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України очікує затвердження Кабінетом міністрів оновленої стратегії державних банків через два-три місяці.

Держава через Міністерство фінансів володіє чотирма найбільшими за активами банками: "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укрексімбанк" і "Укргазбанк".

Відповідно до затвердженої урядом у 2015 році стратегії реформування державного банківського сектора, приватизація "Ощадбанку" і "Укрексімбанку" очікується в середині 2018 року, коли уряд планує продати 20% акцій цих банків. З капіталу "Укргазбанку" держава в рамках стратегії має намір частково або повністю вийти до кінця 2017 року.