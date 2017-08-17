Верховний Суд скасував рішення про ліквідацію двох банків

Верховний Суд України, діючи в межах своїх повноважень, у серпні та липні 2017 року скасував рішення судів попередніх інстанцій про ліквідацію двох банків, повідомила прес-служба Національного банку України.

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Зокрема, суд скасував ліквідацію банку "Преміум", так як встановив, що обставини справи щодо цього банку не досліджені всебічно, і направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції. У липні 2017 року Верховним Судом було скасовано рішення судів попередніх інстанцій про ліквідацію банку "Союз". Це справу направлено на новий розгляд.

За даними НБУ, в даний час на розгляді в судах першої інстанції перебуває 21 подібну справу.

Станом на 15 серпня суди прийняли рішення, що набрали законної сили, стосовно 11 банків. У цих рішеннях йдеться про відновлення діяльності або про скасування рішень щодо виведення з ринку таких банків, як "Фінансова ініціатива", "Союз", "Український інноваційний банк", "Капітал", "Велес", "Радикал банк", "ТК Кредит", "Східно-промисловий комерційний банк", "Київська Русь", "КСГ банк", "Хрещатик ".

"Національний банк неодноразово підкреслював, що бачить у судових рішеннях про відновлення діяльності ліквідованих банків виникнення системних ризиків для фінансової стабільності. Адже їх повернення на ринок нівелює зусилля держави, спрямовані на оздоровлення банківської системи країни. Національний банк очікує якнайшвидшого проведення якісної реформи судової системи, яка значно підвищила її ефективність", - наголошується в повідомленні.

НБУ нагадав, що законодавством України передбачена процедура створення юридичної особи для здійснення банківської діяльності, регулювання цієї діяльності та ліквідації банку. Проте законодавством не передбачений механізм відновлення діяльності банку, у т. ч. за рішенням суду, щодо якого прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та його ліквідації.

Як повідомляв УНІАН, у ході очищення банківської системи за 2014-2017 роки НБУ прийняв рішення про виведення з ринку щодо 95 банків. В тому числі 33 банки стали неплатоспроможними в 2014 році, ще 33 - 2015, 21 - в 2016 і 8 - в 2017 році.