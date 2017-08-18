Нацбанк ще зміцнив офіційну гривню до долара і євро

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 18 серпня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2550,6409 (17 серпня – 2557,2720)

100 EUR – 2983,4847 (17 серпня – 2994,5655)

10 RUR – 4,3050 (17 серпня – 4,2870)

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Як повідомляв УНІАН, 17 серпня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,50/25,52 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

Котирування гривні відносно євро встановився на рівні 29,89/29,92 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4301/0,4310 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,5064 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 518 угод на суму 373,6 мільйона доларів.