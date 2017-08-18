НБУ повідомив, скільки великих банків потребують докапіталізації

За результатами діагностики 60 найбільших банків, проведеної Національним банком України в 2015-2016 роках, станом на 20 липня в докапіталізації потребують 14 банків, говориться в матеріалах на сайті регулятора.

Читайте такожУ Фонді гарантування назвали кількість проблемних банків в Україні

За даними НБУ, за результатами діагностики першої 20-ки найбільших банків, в докапіталізації потребували 16 банків, з них 12 виконали програму в повному обсязі, та 2 банки - "Фідобанк" і банк "Хрещатик" були визнані неплатоспроможними.

За результатами діагностики другій 20-ки банків, докапіталізація була необхідна 12 банків, з них у повному обсязі вже виконали докапіталізацію банку 4, і 3 банку - "Платинум Банк", "Фортуна-Банк" та "Діамант Банк" були визнані неплатоспроможними.

Діагностика наступної 20-ки банків виявила необхідність докапіталізації 11 банків, з яких програму докапіталізації вже виконали 2 банку, а були визнані неплатоспроможними 2 банку "Фінбанк" і банк "Новий".

Таким чином, в докапіталізації потребують 2 банки з першої 20-ки, 5 банків з другої та 7 банків з третьої 20-ки.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк в 2015-2016 роках проводив діагностику 60 найбільших банків країни, на які в сукупності припадає 97% банківського сектору України.

Згідно з Меморандумом між Україною та Міжнародним валютним фондом за підсумками третього перегляду програми розширеного фінансування EFF, діагностика решти українських банків повинна бути завершена не пізніше кінця вересня поточного року, за її результатами ці фінустанови повинні будуть погоджувати з НБУ свої плани реструктуризації не пізніше кінця грудня 2017 року.